“시그니처 향기와 음악”…AK플라자, 오감 마케팅으로 감성 공략

[아시아경제 임춘한 기자] AK플라자는 광명점·홍대점 등에서 오감 마케팅을 선보인다고 12일 밝혔다.

오는 29일 오픈하는 광명점에서는 시그니처 향을 활용, 고객의 후각을 자극하는 향기 마케팅에 나선다. 도심 속 작은 숲을 표현한 광명점의 ‘어반 그로브’ 테마에 맞춰 쇼핑 공간 곳곳에 ‘모닝 스플래시’ 향기를 입힌다. 모닝 스플래시는 그린 계열의 향으로 신선한 바람과 싱그러운 식물의 이미지를 담아 낸 것이 특징이다.

최근 ‘취향 셀렉샵’을 테마로 재단장을 끝마친 홍대점은 소리 마케팅을 진행하고 있다. 구독형 와인스토어 ‘퍼플독’과 ‘삼성모바일스토어’, ‘폴 바셋’ 등이 위치한 1층은 빠른 템포의 재즈풍과 뉴잭스윙 음악을 선별해 고급스러운 라운지 분위기를 연출했다. 또한 키덜트 전문 특화층인 5층에는 인기 애니메이션 ‘주술회전’ 및 ‘원피스’의 주제곡을 송출하고 있다.

AK플라자 관계자는 “향기와 소리를 통해 오직 오프라인 쇼핑 공간에서만 느낄 수 있는 쇼핑 경험을 선사하고자 오감 마케팅을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 단순한 쇼핑을 넘어 다채로운 경험을 제공할 수 있는 쇼핑 환경을 만들기 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

