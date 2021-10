이재명 후보, 국무총리급 경호 받는다…경찰 30여명 배치 예정

이 후보 경호팀, 코로나 백신 완료자로 구성

경기지사직 사퇴 시점 고려해 경호 시기 확정

[아시아경제 김보경 기자] 더불어민주당 대선 후보로 선출된 이재명 후보는 앞으로 '국무총리급 경호'를 받게 된다.

10일 경찰청에 따르면 향후 이 후보에게 배치될 경찰 인력은 총 30여명이다. 일차적으로 10여명이 투입되고, 내년 2월 중앙선관위 후보 등록을 기점으로 20여명이 추가로 배치된다.

주요 정당 대선후보에 대한 경호는 경찰이 담당하는 최고 등급인 '을호' 수준으로, 국무총리와 국회의장, 대법원장 등 4부 요인에 적용되는 단계다. 대통령 등 '갑호' 경호는 경호처에서 수행한다.

앞으로 경호팀은 이 후보가 참석하는 행사장에 미리 출동해 위험요인을 점검하고 외부일정에 동행할 예정이다.

코로나19 상황을 고려해 백신 2차 접종 후 14일이 경과한 완료자를 대상으로 구성됐다.

다만 구체적인 경호 시점은 이 후보의 경기지사직 사퇴 시점을 고려해 캠프와 경찰 간에 협의를 거쳐 확정될 예정이다.

경찰이 대선 후보 신분의 현직 지사를 경호하는 것이 법적으로 불가능한 것은 아니지만 전례가 없는 데다 경기도 자체 인력과도 역할이 일부 중복되는 점이 고려될 것으로 보인다.

그동안은 이 후보가 지사 자격으로 외부일정을 소화하는 경우 2∼3명 규모의 경기도 수행팀이 경호 업무까지 겸임해왔다.

캠프 관계자도 통화에서 "사퇴 이전에는 도정 일정을 정상적으로 소화할 것이기 때문에 경호 인력이 크게 필요하지 않을 수도 있다"며 "사퇴 시점이 최종적으로 확정되면 논의를 거쳐 (경호) 계획을 수립할 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr