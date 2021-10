윤석열, 홍준표 '범죄 공동체' 발언에 "선배님 우리 깐부 아닌가요?"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대선주자 윤석열 전 검찰총장이 당내 경쟁 후보인 홍준표 의원의 발언을 향해 착잡하다는 심경을 표했다.

오늘(10일) 윤 전 총장은 자신의 페이스북에 '홍 선배님! 우리 깐부 아닌가요?'라는 제목의 글을 게시했다. 이는 최근 세계적으로 인기를 끌고 있는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'에 등장했던 '깐부'(구슬치기, 딱지치기 등에서 같은 편에 속하는 친구를 이르는 말)라는 단어를 활용한 것으로 보인다.

앞서 홍 의원은 9일 대구 팔공산 동화사를 방문해 기자들에게 "여당의 주요 후보는 대장동 비리의 주범으로 지금 조사받아야 하고 야당 주요 후보도 장모와 부인, 본인 전부 조사를 해서 감옥에 가야 할 그런 범죄 공동체가 됐다"라고 언급한 바 있다. 이는 각각 이 지사와 윤 전 총장을 겨냥한 발언으로 해석됐으며, 이날 홍 의원은 "범죄자들끼리 붙는 것이 옳은 대선이냐"라고 주장하기도 했다.

이에 윤 전 총장은 "(홍 의원이) 어제 '범죄 공동체'라는 표현까지 쓰며 저를 이재명 경기지사와 싸잡아서 공격했다"라며 "착잡하다. 좀 지나친 것이 아닌가 하는 생각도 들고, 우리 정치가 국민 앞에 이 정도의 모습밖에 보여드릴 수 없는 것인지 여러 감정이 얽혀 마음이 복잡했다"라고 심경을 전했다. 이어 "우리에게는 공동의 목표가 있다. 이번 대선에서 반드시 정권 교체를 해야 한다는 목표 말이다"라며 "그것이 당원과 국민의 바람이고 우리에게 주어진 역사적 소명이라고 믿는다"라고 강조했다.

윤 전 총장은 "나라의 미래가 걸려 있는 대통령 선거고, 개인적으로는 자신의 전 인생을 건 승부인 만큼 선거전이 갈수록 치열할 수밖에 없다는 것을 제가 왜 모르겠느냐"라고 적었다. 그러면서도 "우리의 경쟁은 본선 승리를 위한 과정이다"라며 "아무리 치열하게 경쟁을 하더라도 경선이 끝나면 정권 교체를 위해 함께 어깨를 걸고 나아가야 하는 동지들이 아니겠느냐"라고 반문했다.

또 윤 전 총장은 "우리가 한 팀이 되어 정권 교체를 위해 뛰어야 할 날이 채 한 달도 남지 않았다"라며 "지금 우리가 주고받는 말들이 훗날 단합에 걸림돌이 되면 안 된다고 생각한다"라고 주장했다. 그는 "치열하게 경쟁하되 품격 있게, 동지임을 잊지 말고 과거에서 빠져나와 미래로 향하자고 말씀드리고 싶다"라며 글을 마무리했다.

