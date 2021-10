윤미향 '제명요구' 이어지는데… 與 "우리당 아니다" 선긋기

與 "제명 진행하려면 확정 절차 필요"

윤미향, 2011~2020년 정의연 후원금 1억37만원 횡령

[아시아경제 나예은 기자] 위안부 피해자 후원금 횡령 혐의를 받고 있는 윤미향 무소속 의원의 의원직 박탈을 요구하는 목소리가 거세지는 가운데 더불어민주당은 "우리 당 소속이 아니고 추가 사실관계 파악이 필요하다"며 선을 그었다.

더불어민주당 이소영 대변인은 8일 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "일단 윤 의원은 민주당 소속이 아니고 민주당에서 활발하게 활동하고 있는 근거도 없다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "공소장 내용 기준으로 보도가 된 것인데 윤 의원은 당원이 아니지만 당사자가 (사실관계를) 다투고 있는 것으로 안다"며 "확정적인 사실관계를 기초로 제명 절차를 진행하려면 조금 더 확정 절차가 필요하다"고 말했다.

이 대변인은 권익위원회 부동산투기 전수조사 발표 이후 탈당 조치한 양이원영 의원의 복당에 대해서는 "무혐의 처분을 받은 만큼 최고위에서 복당이 결정됐다"고 전했다.

윤 의원은 더불어시민당 후보로 21대 국회에 입성했지만 지난 6월 국민권익위 부동산 전수조사에서 부동산 비리 의혹이 제기되며 당에서 제명됐다.

앞서 지난 5일 전주혜 국민의힘 의원실이 법무부로부터 제출받은 윤 의원 공소장 범죄 일람표에 따르면, 윤 의원은 지난 2011년부터 2020년까지 정의기억연대(정의연) 후원금 1억37만원을 217회에 걸쳐 사용했다.

그는 홈쇼핑, 슈퍼마켓, 휴게소 등에서 후원금을 사용했고, 요가 강사비, 과태료, 소득세 등도 해당 모금으로 납부했던 것으로 전해졌다.

이에 대해 윤 의원은 공적 업무 또는 복리후생비용으로 공금을 회계 처리한 것이라고 주장했다. 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "저에 대한 검찰의 공소사실은 엄연히 범죄로 확정되지 않은 것들"이라며 "공소장 내용 역시 앞서 공판 과정에서 이미 소명한 것들이다. 검찰의 무리한 기소가 불러온 오늘의 부당한 상황을 끝까지 잘 헤쳐 나가겠다"고 말했다.

이같은 해명에도 국민의힘은 지난 6일 국회 의안과에 윤 의원 제명을 촉구하는 결의안을 제출했다. 정의당에서도 윤 의원의 국회의원직 사퇴를 촉구하는 목소리를 내고 있다.

