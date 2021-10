[아시아경제 오주연 기자] 식품의약품안전처는 8일 경기 김포시 소재 식품제조·가공업체 초원식품이 제조한 순대국에서 살모넬라균이 검출돼 판매 중단 및 회수 조치를 했다고 밝혔다.

회수 대상은 유통기한이 '2022년 7월 4일'로 표시된 제품이다.

살모넬라균은 가금류와 돼지와 같은 동물의 장 속이나 자연에 널리 퍼져있는 식중독균으로 발열과 복통, 구토 등을 유발한다.

식약처 관계자는 "해당 제품을 구매한 소비자는 판매처나 구입처에 반품해 달라"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr