[26회 BIFF]칸·베를린 휩쓴 하마구치 류스케 "어쩌다보니 수상, 韓영화 힘 커져"

[아시아경제 이이슬 기자] 올해 두 편의 영화로 전 세계 영화계를 놀라게 한 하마구치 류스케 감독이 부산을 빛냈다. 수상 소감을 묻자 "어쩌다 보니 받은 것"이라며 담담한 모습을 보였다.

하마구치 류스케 감독은 8일 오후 부산 해운대구 우동 KNN시어터에서 열린 제26회 부산국제영화제(BIFF) 갈라 프레젠테이션 '우연과 상상'·'드라이브 마이 카' 기자회견에서 "내 작품에 나온 배우들을 보고 있는 게 참 좋다. 대사를 자신의 말로 만들어 말하는 모습을 통해 또 다른 감정을 느낀다"고 말했다.

'우연과 상상'은 올해 베를린국제영화제 심사위원대상을 받았으며, '드라이브 마이 카'는 칸 국제영화제 각본상을 받았다. 올해 두 편의 세계적인 영화제를 휩쓸며 일본 고레에다 히로카즈 감독을 잇는 차세대 연출자로 주목받고 있다.

올해 두 편의 영화로 모두 트로피를 차지한 하마구치 류스케 감독은 "굉장히 기쁘다"면서도 "어쩌다 보니 상을 받았다"며 웃었다. 이어 "부산영화제를 비롯해 여러 영화제에서 심사하며 느낀 바는 심사위원의 취향에 맞으면 수상하고 아니면 받지 못하기도 하는 것"이라며 "어쩌다 보니 제게 수상 기회가 오게 됐다. 감사하지만 수상 여부에 일희일비하지 않으려 한다"고 했다.

하마구치 류스케 감독은 지난 7일 진행된 스페셜 대담을 통해 봉준호 감독과 만났다. 모더레이터로 나선 봉 감독이 자신의 경험을 곁들인 질문을 덜졌고, 류스케가 여유롭게 응했다. 재치 있는 두 거장의 입담이 부산을 달궜다. 그는 "봉 감독이 나를 응시하며 많은 질문을 던질 때는 저를 포근히 감싸주는 것 같았다"고 했다. 그러면서 "신체적으로 피곤한 상태였지만 질문에 용기를 얻으며 답했다"며 "굉장히 존경하는 분인데 길게 이야기를 나눈 건 어제 자리가 처음이다. 인간적인 매력에 압도됐다"고 애정을 드러냈다. 흐뭇하게 웃으며 "행복한 경험이었다"고 덧붙였다.

국내 촬영을 고려한 일화를 전하던 하마구치 류스케 감독은 "최근 한국영화의 힘이 점점 강화되고 있다는 점에 주목했다. 한국 영화 제작 방식 등을 통해 많이 배울 수 있지 않을까 기대감도 생겼다"고 이유를 전했다.

'드라이브 마이 카'를 연출한 의도에 관한 질문에는 "진정한 행복이 무엇인지 모르겠다"며 "진정한 행복에 관해 그리고자 하지는 않았다"고 딱 잘라 말했다. 그는 "그래도 기쁨, 즐거움을 느끼는 법이다. 스트레스가 없는 상태나 자연스럽게 사는 감각을 느낄 때 즐겁다고 느낀다"고 답했다.

배신이 주로 등장하는 것에 관해 하마구치 류스케 감독은 "내가 만든 영화 중에 배신을 나오지 않은 영화를 찾지 않는 게 쉽겠다"며 "자연스럽게 행동하는 과정에서 배신도 왕왕 나타나는 법 아닐까"라고 말해 웃음을 줬다.

무라카미 하루키의 단편 소설을 원작으로 차용하는 과정을 돌아보며 감독은 "부담이 됐다"고 털어놨다. 이어 "영화화하기에 어려운 작가라고 생각한다. 누구든 문학 작품을 영화화하기 어려움이 따르지만, 특히 어려움이 따르는 작가"라며 "무라카미 작가의 글은 인간의 내면에 관한 묘사력이 뛰어나다는 점이 매력적이다. '내가 느끼던 바로 그 감각'이라 느낄 수 있도록 작품에서 묘사하고 있다. 그 점이 전 세계인에 많은 울림을 주지 않을까. 바로 그 점이 영화화하기 어려워하는 부분이다"고 했다.

