허성곤 김해시장, “살기 좋은 김해 만들겠다”

하병필 권한대행 만나 '공공의료기관 유치' 건의

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 허성곤 시장이 8일 경남도청에서 하병필 권한대행을 만나 지역 주요 현안을 논의했다.

이날 허 시장은 “김해시가 56만 인구의 대도시지만, 코로나19 상황에서 시민들이 전라도와 충청도까지 이송치료를 받고 있어 공공의료기관 유치가 시급하다”고 말했다.

허시장은 공공의료기관 유치를 비롯한 5개 현안 사업 지원과 신속 추진이 필요한 4개 사업의 도비 지원도 요청했다.

현안사업으로 동남권 특별지방자치단체 연합사무소 유치를 건의하며 김해는 부·울·경 3개 시도 청사와 평균 45분 거리에 있는 지리적인 장점과 사무소로 언제든지 활용 가능한 시설을 보유하고 있는 점을 강조했다.

또한 가야문화의 세계화를 위한 2024 가야역사세계엑스포 개최, 김해관광유통단지의 후속 사업이 조속히 추진될 수 있도록 적극적인 지원을 요청했다.

도비 지원 분야는 부전~마산 복선전철 신월역 건설사업 40억원, 김해문화의전당 공연장 노후시설 개선사업 7억6000만원, 창작오페라 '허왕후' 공연 지원 2억원, 장유 무계2구 도시계획도로 개설 특별조정교부금 10억원 지원을 건의했다.

허 시장은 “김해시가 도내에서 두번째로 많은 인구를 가지고 있지만 소외현상이 심각하다며 각 부처를 수시로 방문해 살기 좋은 김해를 만들겠다”고 전했다.

