라온피플, 16억원 규모 한국도로공사 ITS 영상솔루션 '공급'

[아시아경제 유현석 기자] AI 전문기업 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 17,650 전일대비 700 등락률 -3.81% 거래량 70,809 전일가 18,350 2021.10.08 15:08 장중(20분지연) 관련기사 [포스트IPO]라온피플, 코로나 역성장 벗어나나라온피플 “AI 의료 및 교통분야 신설법인 출범, 기업 경쟁력 높인다”라온피플, 22억원 규모 AI 교통솔루션 공급…"지능형교통체계 구축" close 은 서울과 대전 등 2개 권역에 1216대의 스마트 CCTV 설치하고 분석 서버와 검사 소프트웨어를 공급하는 등 한국도로공사가 주관하는 국도 영상분석솔루션 구축사업을 진행한다고 8일 밝혔다.

한국도로공사 ITS 영상분석솔루션 공급 사업은 약 63억원으로 라온피플은 16억원 규모의 사업에 참여하게 된다. 국도상의 정지차량, 역주행차량, 보행자 상황 등을 AI CCTV를 통해 자동으로 감지해 상황실에 전달하고 경보를 발령함으로써 인명 및 차량, 기타 시설물에 대한 피해를 최소화하고 저장된 영상물을 분석해 도로 및 시설 정비나 안전사고, 각종 분쟁 등 다양하게 활용할 것으로 기대하고 있다.

한편, 라온피플은 이번 AI 교통분석 솔루션을 비롯 자율협력 주행 인프라 구축, 스마트 교차로, 지능형 신호관제, 보행자 검지 등 ITS 및 C-ITS(Cooperative-Intelligent Transport System, 협력적 지능형 교통시스템) 구축 사업에 참여하면서 정부 주관의 AI 사업에 강한 면모를 보여주고 있다.

