[아시아경제 이선애 기자] 솔트룩스는 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자를 결정했다고 8일 공시했다.

신주 배정기준일은 오는 25일, 신주 상장예정일은 11월11일이다.

