국민의힘은 8일 대선 경선 후보 2차 예비경선(컷오프)에서 윤석열, 홍준표, 유승민, 원희룡 등 4명의 후보가 통과했다고 밝혔다. 국민의힘 선거관리위원회는 4강 진출자를 뽑기 위해 지난 6일부터 이틀동안 일반군민 여론조사 70%, 당원 선거인단 투표 30%를 반영한 경선 여론조사를 진행했다. 후보별 순위와 특표율은 공개하지 않았다. 사진 왼쪽부터 윤석열 후보, 홍준표 후보, 유승민 후보, 원희룡 후보./국회사진기자단

