강성훈 선두 "10언더파 초반 스퍼트"…임성재 2위 "나도 8언더파?"

슈라이너스칠드런스오픈 첫날 한국군단 신바람, 호프먼과 레미 공동 2위, 마쓰야마 공동 10위

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "이글 1개와 버디 9개, 보기 1개."

강성훈(34)의 초반 스퍼트다. 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 서머린TPC(파71ㆍ7255야드)에서 개막한 미국프로골프(PGA)투어 2021/2022시즌 3차전 슈라이너스칠드런스오픈(총상금 700만 달러) 첫날 10언더파를 몰아쳐 곧바로 리더보드 상단을 접수했다. 임성재(23)가 2타 차 공동 2위(8언더파 63타)에서 추격하는 상황이다. 디펜딩챔프 마틴 레어드(스코틀랜드)는 4언더파 공동 29위에 머물렀다.

강성훈은 첫 홀인 10번홀(파4)과 13번홀(파5) 버디, 15~16번홀 연속버디로 상승세를 탔다. 18번홀(파4)과 후반 2번홀(파4) ‘징검다리 버디’, 3번홀(파4) 유일한 보기는 4번홀(파4) 버디로 만회했다. 6~7번홀에서 다시 연속버디, 마지막 9번홀(파5)에서 이글까지 터뜨렸다. 259야드 거리 페어웨이벙커에서 ‘2온’에 성공했다는 것부터 놀랍다. 5.2m 이글 퍼팅을 넣었다.

강성훈이 바로 2019년 AT&T바이런넬슨 우승자다. 2011년 PGA투어에 진출해 ‘8년 159경기’ 만에 한국선수로는 역대 여섯번째 PGA투어 챔프 반열에 올랐다. 2020년 2월 제네시스인비테이셔널 준우승으로 파워를 더했다. 올해는 그러나 31개 대회에서 17차례 ‘컷 오프’ 등 어려움을 겪고 있다. 모처럼 분위기를 바꿀 호기다. "최근 스윙 영상 분석을 통해 정확도를 높이는데 집중했다"고 자신감을 곁들였다.

임성재 역시 이글 1개와 버디 6개를 쓸어 담았다. 9번홀 ‘2온 1퍼트’ 이글, 특히 후반 12~16번홀 5연속버디가 돋보였다. 13번홀(파5) 이글 어프로치 샷이 홀을 스치고, 15번홀(파5)에서는 이글 퍼팅이 홀 옆에 멈추는 등 신들린 플레이가 이어졌다. 찰리 호프먼과 채드 레미(이상 미국) 등이 공동 2위 그룹에 합류했다. 마스터스 챔프 마쓰야마 히데키(일본)는 6언더파 공동 10위다.

선두권은 샌더슨팜스 우승자 샘 번스(미국)가 5언더파 공동 17위에서 ‘2연승 진군’에 나섰다. 버디 7개를 솎아냈지만 막판 17번홀(파3)에서 티 샷이 물에 빠지면서 더블보기라는 치명타가 나와 오히려 아쉬움이 남았다. 한국군단은 이경훈(30)이 3언더파 공동 60위에 포진했다. 김시우(26ㆍ이상 CJ대한통운) 1언더파 공동 99위, 노승열(30)은 1오버파 공동 126위로 가시밭길을 걷고 있다.

