대우조선해양건설, 568억 규모 ‘원주시 문막읍 공동주택’ 신축공사 도급약정 체결

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,020 전일대비 10 등락률 -0.97% 거래량 111,082 전일가 1,030 2021.10.08 10:33 장중(20분지연) 관련기사 한국테크놀로지 자회사, 487억 규모 ‘경기도 가평 설악 공동주택’ 신축공사 도급약정 체결대우조선해양건설, ‘엘크루 TV조선 프로 셀러브리티’ 24일 개막대우조선해양건설 엘크루, 새 BI 제막식 개최… “‘환골탈태’ 새로운 도약” close 자회사 대우조선해양건설(회장 김용빈)은 568억원 규모의 원주시 문막읍 공동주택 도급약정을 체결했다고 8일 밝혔다.

대우조선해양건설이 수주한 공사는 강원도 원주시 문막읍 건등리 343-2번지 외 9필지 일원에 지하 2층 / 지상 9~29층 321세대 및 부대복리시설이 들어서는 신축공사다.

이 아파트의 가장 큰 장점은 교통 편의성과 자연 친화적인 삶을 언제든지 향유할 수 있는 점이다.

차량으로 5분 이내 문막 IC가 있어 전국 각지로 연결된 영동고속도로, 중앙고속도로, 광주원주고속도로 등의 진출입이 용이하다. 차량 10분대 거리에는 KTX 서원주역이 있어 서울까지는 40분, 그 외 수도권 지역으로까지 한 번에 편리하고 빠르게 이동이 가능해 광역 교통망 및 인프라가 뛰어나다.

더불어 차량 5분대 거리에는 건등산, 박달봉, 건등저수지 등이 위치하며 10분대 거리에는 천마산, 메나산, 송산봉, 성상봉 등이 자리 잡고 있어 자연과 함께하는 삶을 누릴 수 있다.

이와 동시에 3KM 안에 원주의료고등학교, 문막초등학교, 문막고등학교 등과 같은 명문 학군과 성당, 은행, 문화체육센터 등 각종 인프라가 밀집된 문막 시내가 위치해 교육 및 생활 환경도 뛰어나다.

회사 관계자는 “최근 집값 상승이 계속되는 가운데 비규제지역에 대한 관심이 커지고 있는 추세다”며 “원주시도 대표적인 비규제지역에 해당돼 재당첨 및 전매제한이 없고 주택담보 대출비율도 최대 70%까지 적용돼 입주자 및 투자자에게 많은 관심을 받을 것으로 예상된다”라고 전했다.

한편 대우조선해양건설은 지난 8월 성지건설의 기명식보통주식 416만8055주(29.28%)를 인수해 성지건설의 최대 주주가 됐다.

