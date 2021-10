'한복', 英 옥스퍼드 사전 공식 등재...서경덕 "中 억지 주장 중 큰 의미"

서경덕 "전 세계 '한류' 유행...한국 문화 관련 단어 다수 등재돼 고무적"

[아시아경제 김서현 기자] 세계적인 권위를 지닌 영국 옥스퍼드 영어사전이 '한복'을 포함한 한국어 단어 26개를 새로 등재한 사실이 알려져 화제다. 이를 두고 서경덕 성신여대 교수는 "최근 중국에서 한복이 중국에서 유래했다는 억지 주장을 펼치는 와중에 더 의미가 있다고 생각한다"고 밝혔다.

서 교수는 8일 자신의 페이스북을 통해 "옥스퍼드 영어사전에 새롭게 등재된 '한복'은 '한국의 전통 의상'으로 소개되고 있다"며 이같이 말했다.

옥스퍼드 영어사전은 한복을 비롯해 오빠, 언니, 누나, 삼겹살, 잡채, 김밥, 콩글리시, 만화, 먹방, 애교, 반찬, 불고기, 치맥, 대박, 동치미, 파이팅, 갈비 등 한국어 단어 26개를 새롭게 추가했다. 이에 서 교수는 "전 세계에 '한류'가 유행을 하면서 한국문화의 다양한 단어가 등재된 것은 아주 고무적인 일"이라고 평가했다.

이에 대해 최근 영국 BBC는 그룹 방탄소년단(BTS)의 음악과 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 흥행 등 한류 열풍에 힘입은 결과라고 분석했다.

미국 CNN은 "아시아와 현재 전 세계를 휩쓸고 있는 오락 유행을 표현할 때 '한류'라는 단어를 사용하는데, 이제 이 단어가 옥스퍼드 영어사전에 추가됐다"고 소개하기도 했다.

한편 최근 중국 포털 사이트 바이두(百度)는 한복을 '한푸'(漢服)라 부르며 "중국이 기원"이라고 왜곡하는가 하면, 중국 조선족의 전통 의상으로 중국 국가급 무형 문화재 중 하나라고 소개하고 있다.

서 교수는 옥스퍼드 영어사전의 등재 내용을 토대로 바이두 백과사전에 설명을 수정하라고 요구할 계획인 것으로 전해졌다. 또 다른 국가의 사전에도 한복이 등재될 수 있도록 캠페인을 진행할 예정이다.

