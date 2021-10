[특징주]SK케미칼, 무상증자 결정에 강세

[아시아경제 박소연 기자] SK케미칼이 무상증자 결정에 강세다.

| 코스닥 증권정보 현재가 0 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 0 1970.01.01 09:00 장중(20분지연) close 는 8일 오전 9시30분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 2만1500원(14.1%) 오른 17만4000원에 거래되고 있다.

같은 시각 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 311,000 전일대비 19,500 등락률 +6.69% 거래량 756,093 전일가 291,500 2021.10.08 10:05 장중(20분지연) 관련기사 SK케미칼, 무상증자 50% 추진…3년간 순익 30% 배당SK케미칼, 탄소섬유 복합소재 사업 도레이첨단소재에 매각 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다 close 은 전일보다 1만5000원(5.15%) 오른 30만6500원에 거래되고 있다.

전일 장 마감 후 SK케미칼은 보통주와 우선주 각각 1주당 신주 0.5주를 배정하는 증자비율 50% 무상증자를 진행한다고 공시했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr