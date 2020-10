[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일

< 장 마감 후 주요 공시>

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 20,050 전일대비 100 등락률 +0.50% 거래량 207,995 전일가 19,950 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HDC현대산업개발, 3분기 영업익 1326억HDC현대산업개발, 1884억 규모 군산 아이파크 신축공사 수주[e공시 눈에 띄네]코스피-23일 close =3분기 연결기준 영업이익이 1326억원으로 지난해 동기보다 41.4% 증가했다고 공시.

◆ 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 30,100 전일대비 250 등락률 +0.84% 거래량 1,056,615 전일가 29,850 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 3분기 영업익 334억원…전년대비 2% 감소현대제철, 車강판 등 판재류 제품군 'EPD(환경성적표지)' 인증 획득현대제철, 검색 상위 랭킹... 주가 2.52% close =협력사 노조 파업에 따라 생산을 중단한다고 공시. 생산중단 분야 관련 매출액은 7826억5300만원.

◆ SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 346,000 전일대비 4,500 등락률 +1.32% 거래량 260,913 전일가 341,500 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 아스트라제네카 관련 SK케미칼·진매트릭스↑[굿모닝 증시]코로나·추가 부양책 지연 속 증시 하락…中 5중전회에 주목SK케미칼, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.41% ↑ close =이사회를 통해 주주총회 전자투표제 도입을 결정했다고 공시.

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 28,550 전일대비 550 등락률 +1.96% 거래량 596,559 전일가 28,000 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GS건설, "두산인프라코어 인수참여 검토 중"집값·재개발에 탄력… 볕 드는 상계뉴타운[클릭 e종목]"GS건설, 주택 덕에 3분기 호실적 기록" close =두산인프라코어 인수관련 예비입찰자로 선정됐으며 입찰을 위한 실사를 진행할 계획이라고 공시.

◆ 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 3,690 전일대비 130 등락률 -3.40% 거래량 9,388,167 전일가 3,820 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼부토건, 외국인 5000주 순매도… 주가 -4.45%삼부토건, 외국인 5만 6000주 순매도… 주가 -5.51%코스닥 추락해도 정치테마주 '후끈' close =에이아이씨홀딩스로부터 472억원 규모의 거제시 전통한옥관광호텔 신축공사를 수주했다고 공시

이민지 기자 ming@asiae.co.kr