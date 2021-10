비씨카드 "홈카페·홈술 즐길 땐 최대 3만5000원 할인 받으세요"

카페노티드·랜디스도넛 등 1만원 이상 결제시 3000원 할인

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 홈술, 홈카페를 즐기려는 고객을 위해 최대 3만5000원 할인 혜택을 제공한다고 8일 밝혔다.

먼저 카페노티드, 랜디스도넛, 크리스피도넛에서 '블랙핑크카드', '始發(시발)카드', '밸런스카드' 등 비씨바로카드로 1만원 이상 결제 시 3000원 청구할인 혜택을 제공한다.

새벽배송 할인 혜택도 제공한다. 현대백화점에서 운영하는 신선 및 가공식품 새벽배송 서비스인 새벽투홈을 비씨신용 및 체크카드로 5만원 이상 이용하는 고객에게 7000원 청구할인 혜택을 제공한다. 새벽투홈 서비스는 현대백화점의 현대식품관 애플리케이션(앱)을 통해 이용할 수 있다.

홈술족을 위한 할인혜택도 준비했다. 주류 전문 O2O 주문 플랫폼인 데일리샷에서 비씨신용 및 체크카드로 6만원 이상 결제 시 1만원 청구할인 혜택을 제공한다. 비씨바로카드로 결제 시 추가 1만원 청구할인 혜택도 중복으로 받을 수 있다. 또 전국 유가네닭갈비 매장에서 비씨신용 및 체크카드로 2만원 이상 결제하는 고객에게는 5000원 청구할인 혜택을 제공한다.

각 혜택은 이달 31일까지 비씨카드의 페이북 앱 내 '#마이태그' 서비스를 통해 태그한 다음 기한 내 해당 가맹점에서 조건에 맞게 비씨카드로 결제하면 적용 받을 수 있다(각 혜택별 고객 1인당 1회 제공).

서거정 마케팅본부장(상무)는 "사회적 거리두기에 따라 집에서도 기분 좋은 외식을 경험할 수 있도록 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 더욱 다양한 혜택과 서비스로 고객 만족을 극대화할 것"이라고 말했다.

