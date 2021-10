경기도 대변인 "도청 홍보인력 증가는 용역직원 정규직 전환때문"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이재명 경기도지사 부임 후 도청 대변인실 인력 증원에 대해 파견용역 근로자의 정규직 전환 때문이라며 도민 1인당 홍보인력은 여전히 전국 광역정부 평균의 절반 수준에 그치고 있다고 주장했다.

경기도는 7일 밤 늦게 김홍국 대변인 명의의 성명을 통해 "7일자 '이재명, 대선 전 경기도 홍보직원 50% 늘렸다'는 일부 언론의 보도는 사실을 호도한 정치권의 주장을 검증 없이 그대로 받아 썼다는 점에서 충격적인 기사"라고 비판했다.

앞서 한국경제신문 등 일부 언론은 국민의힘 조수진 의원의 국정감사 자료를 토대로 '공공의 세금과 도민을 위해 일해야 할 공무원들을 선거운동에 이용하나'라며 경기도의 홍보행정을 지적했다.

김 대변인은 이에 대해 "이재명 지사 취임 직후인 2018년 95명이던 홍보 직원이 올해 141명까지 늘어난 것은 맞다"며 "그러나 실상을 살펴보면 증원 내용은 확연히 다르다"고 주장했다.

그러면서 "2018년 대비 2021년 경기도 홍보인력 증가는 총 46명으로, 가장 큰 부분은 파견용역 근로자 정규직 전환 인원 21명이 포함돼 있다"며 "(일부 언론의 보도처럼) 대선을 앞두고 (이재명)지사 개인의 정책홍보를 하기 위해 홍보인력을 늘린 것이 결코 아니다"고 강조했다.

또 "나머지 25명의 증가분도 경기도의 인구 수(1380만명)와 예산 증가, 현장 지원인력 등 행정 환경 및 홍보부서 업무량 등을 고려한 필수 홍보인력 충원에 해당한다"며 "이런 점들을 고려하지 않은 채 '50% 가까이 늘어난 홍보인력' 뻥튀기 주장을 여과없이 그대로 받아 쓴 것은 잘못됐다"고 비판했다.

김 대변인은 특히 경기도의 홍보 인력은 도민 전체 숫자 대비 지금도 전국 최저 수준이라며 근거도 제시했다.

그는 "경기도의 홍보담당 공무원 1명이 도민 9만5337명을 대상으로 업무를 하고 있다"며 "이는 전국 시ㆍ도 평균 5만4514명의 2배 수준"이라고 했다.

특히 "홍보인력의 적정 여부는 지방자치단체의 예산 규모, 인구, 정책의 수혜자, 정책 행정수요 등을 종합적으로 고려해 판단해야 한다"며 "경기도에 산재한 농촌, 어촌, 산촌, 접경지역 등 31개 시군에서 발생하는 다양한 행정수요의 급증과 인구 및 예산 증가라는 행정환경 변화에 따라 홍보인력을 일부 증원한 것"이라고 설명했다.

김 대변인은 끝으로 "코로나19 상황에서 가짜뉴스나 허위정보, 왜곡되고 과장된 보도는 국론 분열과 함께 고통받는 국민들에게 많은 상처를 주고 있다"며 "언론은 정치인들의 주장을 철저하게 검증해 진실만을 보도해 달라"고 당부했다.

