제26회 강동선사문화축제 8일 오후 7시 온라인 개막

[아시아경제 박종일 기자] 올해로 26회째를 맞이하는 ‘강동선사문화축제’가 10월8일 온라인으로 개막한다.

첫째 날인 8일 오후 7시 강동구청 유튜브 채널에서 최초로 공개되는 '선사인 토크쇼'에서는 무비테이너 장항준 감독이 영화 속 선사시대 이야기를 재미있게 풀어내는 '선사토크'가 첫 시작을 알린다.

이어서 100만뷰 유튜브 댄스팀 아트비트(ARTBEAT)의 댄스 영상 '강동 스케치'가 공개된다. 광나루 한강공원, 천호 문구완구거리, 고분다리 전통시장 등 강동을 여행하는 콘셉트로, 아름다운 강동의 곳곳에서 댄스 퍼포먼스를 펼치며 눈길을 사로잡는다.

배우 권혁수가 리포터로 분한 '선사인 인터뷰'는 강동구민과 시장상인, 구청 직원 등 다양한 사람들을 인터뷰하며 권혁수의 입담까지 더해져 유쾌한 콘텐츠로 제작됐다.

9일에는 '슬기로운 선사인 생활'이라는 타이틀로 온종일 방콕하며 즐길 수 있는 다양한 영상 콘텐츠를 순차적으로 공개한다.

오전 10시 김창옥 교수의 역사 강연을 시작으로, 낮 12시부터는 인기 유튜버들의 강동 문화체험 콘텐츠 '하늘에서 빗살머니가 내린다면'이 이어진다. 전통시장 먹방, 가족캠핑, 공방투어, 암사유적지 체험방문까지 다양한 재미를 만끽하는 인기 유튜버들을 보며 대리만족을 느낄 수 있다.

이 외도 심리학자 김경일 교수의 마음을 다독여주는 강연과 함께 강동의 풍경과 소리를 담은 강동 ASMR이 쓸쓸한 가을밤을 풍성히 채워준다.

오후 8시에는 행사의 하이라이트였던 '선사 퍼레이드' 거리축제를 온라인 형태로 바꿔 '방구석 1열 선사 퍼레이드'로 선보인다. 강동구민들이 직접 참여·제작한 동별 퍼레이드 영상과 공모전 출품 영상으로 구성하여 이번 축제의 핵심 콘텐츠로 준비했다.

보다 자세한 축제 일정과 세부 프로그램은 강동선사문화축제 홈페이지에서 확인할 수 있고, 축제 중 공개된 모든 영상은 축제가 끝나더라도 한동안은 강동구청 유튜브 채널에서 다시 볼 수 있다.

이번 축제는 코로나19 상황을 고려, 기획 단계에서부터 온라인 콘텐츠 축제로 준비, 구민 누구나 온라인에서 축제를 자유롭게 즐길 수 있다.

강동구(구청장 이정훈)가 내년도 생활임금을 시급 1만760원으로 결정했다.

이는 올해보다 0.6%(60원) 인상된 금액으로, 내년도 최저임금인 9160원보다 1600원(17.5%) 높은 금액이다. 법정 노동시간인 209시간을 근무하면 통상임금을 기준으로 월 224만8840원 수령하게 된다.

‘생활임금’은 강동구에 거주하는 노동자가 가족과 함께 주거, 교육, 문화생활 등을 보장받을 수 있도록 하기 위해 도입한 것으로 매년 물가상승률과 주거비, 가계지출, 사교육비 등을 고려해 결정한다. 특히 2022년 생활임금은 코로나19로 인한 어려운 경제여건, 최저임금과의 격차, 물가 상승률 등을 고려, 인상폭을 결정했다.

‘생활임금’에 포함되는 항목은 기본급, 교통비, 식대, 고정수당 등 통상임금 성격으로 비고정적 수당은 생활임금에 포함되지 않는다.

적용대상은 공무원 보수체계를 적용받지 않는 구청 및 강동구 출자·출연기관 소속 노동자와 구 사무의 민간위탁 및 용역·공사업체 소속 노동자로 총 875명이 혜택을 받을 것으로 추정하고 있다.

이정훈 강동구청장은 “생활임금제도는 노동자들의 생활 안정과 삶의 질 향상에 기여하기 위한 우리구의 노동존중 의지를 담은 정책”이라며 “생활임금 준수업체 우대정책 등을 통해 공공영역을 넘어 민간으로 확대될 수 있도록 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.

강동구(구청장 이정훈)가 8일 암사동 유적의 세계유산적 가치에 대한 토론과 세계유산 등재 방안 모색을 위한 ‘2021. 서울 암사동 유적 온라인 국제 학술회의’를 개최한다.

서울 암사동 유적은 신석기시대의 생활상이 잘 남아있는 우리나라의 대표 선사유적으로, 매년 10월 암사동 유적의 문화유산적 가치를 홍보하고 세계유산 등재에 대한 주민들의 관심을 향상시키기 위해 선사문화축제와 연계하여 국제학술회의를 개최하고 있다.

이번 국제학술회의에서는 그동안 축적된 암사동 유적의 학술적 가치를 종합, 유적이 가진 세계유산적 가치와 방향에 대해 영국, 일본, 중국 등 국내·외 전문가들의 학술 발표와 토론이 진행될 예정이다.

학술회의는 10월 8일 오후 1시 유튜브로 생중계돼 누구나 제약 없이 참여가 가능하다.

이정훈 강동구청장은 ”이번 국제학술회의는 유네스코 세계유산 등재를 추진하고 있는 암사동 유적의 세계유산적 가치에 대한 주제로 의미있는 시간이 될 것“이라며 ”유튜브로 생중계 되는 만큼 주민들의 많은 관심과 참여 바란다"라고 말했다.

더 자세한 사항은 서울 암사동 유적 홈페이지에서 확인할 수 있다.

