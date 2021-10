홍준표 “이재명 완주하겠나? 올라와도 내가 이기고, 잡아넣겠다” … 연일 이 지사 겨냥 포화

울산 노조 심장부서 “강성노조 패악질로 나라 망한다”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민의힘 대선주자 홍준표 의원이 7일 “이재명이 완주할 수 있을지 의문이 든다”며 “대통령이 되면 이재명을 바로 잡아넣을 것”이라고 연일 이 지사에 대해 포화를 쏘고 있다.

이날 울산을 찾은 홍 의원은 “올라와도 본선에서 이재명 후보를 어렵지 않게 이길 수 있을 것”이라며 이처럼 말했다.

홍 의원은 국민의힘 울산시당에서 열린 jp희망캠프 울산 선대위 임명장 수여식에서 대장동 개발 의혹으로 이 지사가 완주하기 어렵다는 견해를 밝혔다.

야권에서 이재명 경기도지사를 대장동 개발 비리 몸통으로 지목한 것에 대해 그는 “정치 보복이라고도 할 수 없는 것이 돈을 탈취한 것이고 비리의 주역이다. 대통령이 되면 잡아넣으면 된다”고 재차 주장했다.

홍 의원은 이어 “지난 대통령 선거 때는 망한 정당 살리기 위해 대통령 후보로 나선 것이고, 지금은 대통령이 되기 위해 후보로 나왔다”고 말했다.

그는 “본선에 나갈 후보는 무조건 깨끗해야 한다. 후보가 되고 난 뒤 4개월 동안 전쟁을 치른다. 이미 상처투성이 후보를 내세워서는 본선에서 어렵다”고 지적했다.

또 “이재명 후보가 만약 본선에 올라 저와 상대하게 된다면 아마도 한국 대선 사상 방송 토론 시청률이 가장 높게 나올 것”이라며 “싸움도, 머리도, 정책도 내가 더 낫다. 이재명 밑천을 다 알고 있기에 본선에서 어렵지 않게 이길 수 있다”고 주장했다.

강력한 노조들의 심장부인 울산에서 그는 “강성노조의 패악질로 나라가 망한다. 자제하지 않으면 울산이 죽고 한국경제가 무너진다”며 “대한민국을 위해 자중하고 힘을 합쳐야 할 때”라고 했다.

이날 jp희망캠프 울산 선대위 임명장 수여식에는 박성민 시당위원장을 비롯해 홍준표 캠프 중앙선대위 안효대 종합상황실장 등이 참석했다.

선대위 임명장 수여식에 이어 홍 의원은 울주군, 남구갑·을, 북구 등 각 지역구 당협을 방문해 지지를 호소했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr