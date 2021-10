경남교육청, 참가 학생 모두가 행복한 학교체육 축제 열어

코로나19로 10~11월 분산 개최, 28개 종목 시·군 교육지원청 대항전

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 10월, 11월 거제시 일원에서 ‘2021년 경상남도 초·중학생 종합체육대회’를 개최한다고 7일 밝혔다.

경남 초·중학생 종합체육대회는 시부와 군부로 나눠 교육지원청 대항으로 진행하며, 시·군 교육지원청 대표로 선발된 선수 7000여명은 총 28개 종목에 참가해 기량을 발휘한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따라 이번 대회는 2일 볼링을 시작으로 11월 말까지 거제종합운동장 육상경기장 등 시 일원에서 종목별로 분산 개최된다.

종목 특성상 일부 경기는 창원, 밀양, 고성 등에서 개최된다.

이번 대회에 참가하는 시·군 대표 선수들은 경남교육청의 선진형 학교스포츠클럽 운영 정책에 따라 중점스포츠클럽 육성학교, 학교체육수업, 학교스포츠클럽, 방과후학교 등 다양한 학교체육 활동을 통해 기량이 향상된 선수들이다.

청은 대회 기간 내 감염병 발생 예방을 위해 철저한 방역 대책 수립을 진행할 예정이다.

심현호 체육예술건강과장은 “무관중으로 개최되는 이번 대회는 예방과 안전을 최우선으로 하며, 참가자 전원이 즐길 수 있는 축제의 장이 되도록 최선을 다하겠다”며 이번 대회가 1인 1 스포츠 활동 정착과 학생이 행복한 학교체육, 선진형 학교스포츠클럽 운영에 이바지할 수 있도록 적극적인 협조를 요청했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr