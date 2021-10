강남구, 옛 서울의료원 부지 서울시 지구단위계획 변경 반대

정순균 강남구청장 7일 오전 구청에서 기자회견 갖고 "행정소송 등 모든 방법 동원해 막겠다”고 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 7일 옛 서울의료원 부지에 대한 서울시의 지구단위변경 열람공고와 관련, “57만 강남구민을 무시한 처사”라며 철회를 요구, “행정소송을 비롯해 가능한 모든 방법을 동원해 막겠다”고 밝혔다.

서울시는 6일 강남구청에 7일부터 14일간 송현동 부지와 삼성동 옛 서울의료원 부지의 맞교환을 위해 지구단위계획 변경을 위한 열람공고를 실시한다고 통보했다. 남측 부지에 공동주택을 지상연면적의 20~30% 이내로 계획하도록 지정한 것이다.

정 구청장은 “앞서 지구단위계획과 코엑스·잠실운동장 일대 종합발전계획에서 공동주택 건립을 불허한 주체가 바로 서울시였다”면서 “서울의료원 부지가 고밀주거복합지로 개발되면 앞으로 서울의 국제경쟁력 확보를 위한 MICE산업 발전은 요원해진다”고 호소했다.

또 “영동대로복합개발을 비롯 삼성동 일대에서 진행될 개발은 대한민국의 100년을 좌우할 대형 사업들”이라며 “눈앞의 이익보다는 장기적인 미래비전과 정확한 분석을 바탕으로 진행해야 한다”며“강남구와 사전협의 없이 추진된 열람공고를 당장 중단하라”고 강조했다.

지난 8월 정 구청장은 “먼저 3000가구 공급 계획을 철회해야 송현동 부지와 맞교환을 논의할 수 있다”며 오세훈 서울시장과 면담을 요청한 바 있으나 오 시장은 이와 관련된 답변 없이 일방적으로 열람공고를 실시했다.

이에 앞서 8월5일 강남구민 1만4105명도 ‘공공주택 공급계획 철회 주민민원 서명부’를 서울시에 제출한 바 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr