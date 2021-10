[2021 국감]해수부 장관 "연말 해운매출 40兆…'한진해운 파산 전' 회복"

7일 국회 농해수위 해수부 국정감사



"연말 수산물 수출액 25억 달러 이상 달성"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 문성혁 해양수산부 장관은 7일 "연말에는 주요 해운지표가 한진해운 파산 이전 수준을 회복할 전망"이라고 밝혔다.

문 장관은 이날 오전 정부세종청사에서 진행된 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 "올해 말에는 해운 매출액 40조원과 원양 컨테이너 선복량 105만TEU를 달성할 예정"이라면서 이같이 말했다. 1TEU는 20피트 컨테이너 1개다.

문 장관은 이어 "지난해 하반기부터 74척의 임시선박을 투입해 17만TEU의 화물 수송을 지원하는 등 우리 기업들의 수출입 물류 애로를 해소하는 데 최선을 다하고 있다"고 말했다.

또 "수산물 소비 촉진 행사를 통해 어려움을 겪고 있는 어가들을 지원하고, 유망 수출기업에 대한 맞춤형 지원으로 올해 25억 달러 이상의 수산물 수출을 달성하고자 한다"고 사업 계획을 소개했다.

문 장관은 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 결정과 관련해서는 "우리 해역의 방사능 조사를 확대하고, 국내 수산물 안 전 검사와 수입 수산물 원산지표시 단속을 강화하겠다"고 강조했다.

그러면서 "청정 위판장 등 유통단계 위생 안전 확보를 위한 시설개선사업도 차질 없이 시행하겠다"고 덧붙였다.

문 장관은 지난 4월 평택항에서 컨테이너 사고로 숨진 고(故) 이선호 씨 사고를 계기로 7월 수립한 '항만사업장 특별안전 대책'에 대해 "항만안전점검관 도입, 재해예방시설 설치 지원을 차질 없이 추진하겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr