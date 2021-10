순천대 대학일자리센터, 홈페이지 개편으로 온라인 취업솔루션 접근성 높여

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진) 대학일자리센터는 코로나19 장기화에 대응하여 재학생 및 졸업생의 진로 개발, 취업 준비를 돕고자 온라인으로 각종 취업솔루션을 이용할 수 있도록 대학일자리센터 홈페이지를 새롭게 개편했다고 7일 밝혔다.

순천대 대학일자리센터는 2학기 개강을 맞아 ▲취업관련 상담 ▲채용정보 ▲성공취업로드맵 ▲취업프로그램 ▲진로 진단 ▲취업전략 ▲AI 자소서?AI 면접 ▲직무적성검사 등 다양한 온라인 취업솔루션교육 프로그램을 상시 이용할 수 있도록 센터 홈페이지를 전면 개편했다.

순천대 심상덕 대학일자리센터장은 “이번 개편을 통해 센터를 직접 방문하지 않아도 다양한 플랫폼을 통해 취업지원서비스를 이용할 수 있어, 향후 재학생 및 졸업생들의 체계적인 경력개발과 취업 준비에 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 고용노동부로부터 지정을 받아 지난 2018년 4월 개소한 순천대학교 대학일자리센터는 전남도?순천시?대학의 사업비로 운영하는 일자리전문지원기관으로, 학생들의 취업역량강화, 효율적인 통합상담을 통한 사회선호 인재 배출을 목적으로 활동하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr