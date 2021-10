권칠승 “13일 법무부·복지부 장관과 로톡 관련 간담회 열 것”

[아시아경제 이준형 기자] 권칠승 중소벤처기업부 장관이 법률 서비스 플랫폼 '로톡'과 대한변호사협회의 갈등에 대해 "비공식적으로 애로사항을 듣고 내부적으로 할 수 있는 것들을 준비하고 있다"면서 "(이달) 13일쯤 법무부, 보건복지부 장관과 함께 스타트업들을 만나 관련 문제를 이야기하는 자리를 마련하려 한다"고 밝혔다.

권 장관은 7일 국회에서 열린 중기부 국정감사에서 "로톡 관련 문제에 대해 중기부가 침묵해서는 안된다"는 이소영 더불어민주당 의원의 지적에 대해 이 같이 말했다. 권 장관은 "골목상권과 관계된 플랫폼과 전문직과 관계된 플랫폼은 다르게 접근해야 한다"면서 "전문직과 관계된 플랫폼은 규제를 풀어주는 방향이 맞다"고 했다.

이날 이 의원은 "변협이 개정한 내부 규정에 따르면 리걸테크 스타트업들은 거의 대부분 사업을 포기해야 한다"면서 "리걸테크는 세계적으로 유망한 산업인데 우리나라에서는 스타트업이 나오는 게 불가능한 상황처럼 보인다"고 지적했다. 그러면서 "중기부는 여전히 (관련 문제에) 해당 사항이 없다고 한다"면서 "리걸테크 스타트업들은 중기부와 상견례 수준의 회의를 한 것밖에 없다고 말한다"고 했다.

이에 권 장관은 "중기부는 규제를 담당하는 기관이 아니어서 (로톡 관련 문제에) 목소리를 내는데 한계가 있다"면서 "스타트업을 만나면 규제 관련 애로를 많이 호소하지만 실질적으로 도와드리기 어려운 부분에서 한계를 많이 느낀다"고 말했다. 이어 "그럼에도 이 기업들이 지금까지 커오는데 중기부가 큰 역할을 했다"면서 "(13일 간담회를) 준비하는 과정에서 다소 늦은 측면이 있다"고 덧붙였다.

