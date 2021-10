메가커피, 할로윈 메뉴 선보여…“으스스·오싹·달콤하게”

[아시아경제 문혜원 기자] 메가엠지씨커피(이하 메가커피)가 다가오는 할로윈을 맞아 으스스한 분위기를 제대로 느낄 수 있는 할로윈 시즌 메뉴를 선보인다고 7일 밝혔다.

할로윈 시즌 메뉴는 총 5가지(‘딸기쿠키 프라페’, ‘유니콘 프라페’, ‘메가초코 마카롱’, ‘딸기요거트 마카롱’, ‘바닐라 마카롱’)다.

먼저 흘러내리는 피를 연상시키는 붉은 비주얼의 딸기쿠키 프라페는 달콤하고 부드러운 밀크 베이스에 상큼한 딸기 시럽과 블랙 쿠키가 어우러진 메뉴로, 음료 위에 바삭한 쿠키 크런치를 토핑해해 씹는 재미까지 즐길 수 있다. 밀크쉐이크 맛의 유니콘 프라페는 퍼플과 핑크의 색 변화를 통해 신비로운 모습을 자랑한다.

할로윈을 맞아 마카롱 신메뉴도 선보인다. 먼저 ‘메가초코 마카롱’은 메가커피의 시그니처 메뉴인 메가초코를 모티브로 한 제품이다. 진한 초코 크런치로 꼬끄를 코팅해 메가초코 음료와 같은 달콤함을 느낄 수 있다. 상큼한 딸기요거트 스무디를 그대로 옮겨 놓은 듯한 ‘딸기요거트 마카롱’은 새콤달콤하고 쫀득한 식감과 딸기의 핑크 컬러를 담아 맛은 물론 멋까지 살렸다. ‘바닐라 마카롱’은 부드러운 풍미의 바닐라 색 꼬끄에 달콤한 커스터드 필링을 가득 채워 마카롱 본연의 맛을 즐길 수 있다.

메가커피는 다양한 이벤트도 진행한다. 할로윈 시즌의 분위기를 물씬 즐길 수 있도록 펌킨, 프랑켄슈타인, 미이라 등 ‘으스스 친구들’ 캐릭터를 활용한 자체 패키지를 제작했다. 기존 마카롱 3종과 신메뉴 마카롱 3종, 총 6종 중 이를 짝수로 구매할 경우, 으스스 친구들 패키지가 소진될 때까지 포장을 무료 제공하며, 메가커피의 마카롱 시리즈 6가지를 묶음 구매할 경우, 아이스 아메리카노 한 잔을 즉시 증정한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr