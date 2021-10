바이든·시진핑 연내 화상으로 만난다

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 연내에 화상 정상회담을 하기로 합의했다.

미 고위당국자는 6일(현지시간) 스위스 취리히에서 열린 제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관과 양제츠 중국 외교 담당 정치국원의 회담 후 언론 브리핑에서 이같이 말했다.

백악관도 이날 성명을 통해 설리번 보좌관이 양 정치국원에 미·중 관계에 대해 고위급이 관여할 것이라는 의견을 전달했다고 밝힌 바 있다. 이 언급 역시 양국 정상 간의 만남 가능성을 예고한 것으로 볼 수 있다.

두 정상의 만남이 성사되면 바이든 대통령 취임 후 첫 미·중 정상회담이 된다. 바이든 행정부가 트럼프 전 행정부의 반중 정책을 계승하며 양국 간 갈등이 확산했지만 두 정상은 지난 2월과 9월 두 차례 전화 통화만 했다.

바이든 대통령은 전날에도 중국이 대만 인근에서 군사적 압박을 강화하는 것에 대해 "시 주석과 통화하면서 대만협정을 준수하기로 해이했다"고 언급했었다.

오커스(AUKUS) 출범으로 인한 중국의 반발에도 불구하고 미국은 최근 멍완저우 화웨이 부회장을 석방하고 중국과 1단계 무역 합의에 대한 대화를 강조하는 등 중국과 갈등을 원하지 않는다는 입장을 지속해 왔다.

