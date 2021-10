삼성家, 상속세 납부 위해 공탁한 주식 규모 5조원 넘겨

[아시아경제 박지환 기자] 이재용 삼성전자 부회장 등 삼성 일가가 고(故) 이건희 회장으로부터 받은 유산에 대한 상속세 납부를 위해 법원에 공탁한 삼성전자 주식이 5조원 이상인 것으로 나타났다.

6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이부진 호텔신라 사장은 지난달 28일 자신이 보유하고 있던 삼성전자 주식 1550만주(0.26%)를 서울서부지방법원에 공탁했다. 이날 종가 기준으로 1조1052억원 규모다.

삼성 오너가가 상속세 납부를 위해 법원에 공탁한 삼성전자 주식은 총 7185만8587주(1.20%)에 이른다. 이날 종가 기준으로는 5조1235억원 규모다.

이건희 회장의 배우자인 홍라희 여사가 2412만3124주(약 1조7200억원)로 가장 많았다. 이어 장남 이재용 부회장이 583만5463주(4161억원), 장녀 이부진 사장 1550만주(1조1052억원), 차녀 이서현 삼성복지재단 이사장 2640만주(1조8823억원) 등이다. 홍 여사는 상속세 마련 목적으로 별도로 삼성전자 주식 2243만4주(약 1조5995억원)를 담보로 금융권에서 1조원을 빌린 상태다.

지난해 별세한 이건희 회장의 유산은 홍 여사와 3남매에게 상속됐다. 삼성가가 내야 하는 상속세는 12조원에 이르는 것으로 추정된다.

삼성가는 상속세를 올해부터 6회 걸쳐 분할 납부하는 연부연납 제도를 이용해 순차적으로 납부할 계획이다. 삼성가는 삼성전자 외에도 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS 등 상속받은 주요 계열사 지분도 법원에 공탁한 상태다.

개별적으로 살펴보면 이재용 부회장의 공탁 주식은 삼성물산 3267만4500주(3조9536억원) 및 삼성SDS 711만6555주(1조1208억원) 등이다. 이부진 사장의 공탁 주식은 삼성생명 1383만9726주(1조75억원) 및 삼성물산 700만6168주(8477억원), 이서현 이사장의 공탁 주식은 삼성물산 510만9603주(6182억원) 및 삼성SDS 82만9779주(1307억원) 등이다.

