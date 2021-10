전세계 2억7000만 다운로드 ‘캔디카메라', 퀴즈톡과 손잡고 ‘앙골라’코인 발행

[아시아경제 장효원 기자] 토종 국민 카메라앱인 ‘캔디카메라’가 새로운 광고서비스 형태인 퀴즈톡과 손을 잡고 ‘앙골라’코인 발행 및 NFT 마켓을 개발하기로 계약했다고 6일 밝혔다.

캔디카메라는 전세계에서 2억7000만건 다운로드된 국산 글로벌 서비스앱이다. 이번 계약은 광고서비스와 코인에 전문적인 인프라를 가지고 있는 퀴즈톡과 영업권 및 코인발행 및 유지에 대한 일임 계약이다.

이를 통해 사용자에게 구독이나 인앱구매를 유도하는 비즈니스모델을 지양하고 직접 혜택을 줄 수 있는 새로운 NFT 마켓으로 확장시키는 리워드형 카메라앱 서비스를 제공할 계획이다.

퀴즈톡은 업비트, 빗썸, 코인원에 상장돼있는 광고를 블록체인으로 만든 기술회사다. 큐티콘이라는 코인을 발행 관리하고 있으며 전문적인 블록체인으로 새로운 광고기법을 보여주는 업체다.

‘캔디카메라’는 2013년 12월 서비스를 시작해 한국, 브라질, 터키, 인도, 파키스탄 등 글로벌 시장에서 인기를 끌고 있다. 캔디카메라는 모바일 카메라 앱 시장 초기에 후보정이 필요 없는 실시간 필터, 다양한 스티커 및 콜라쥬 기능을 갖춰서 글로벌로 급성장한 국내 순수 기술 카메라앱이다.

최근에는 네이버의 자회사 ‘SNOW’, 중국에 바이트댄스가 만든 ‘ULIKE’ 와의 경쟁에서 밀려 동아시아지역에 고전하고 있지만 이번 계약을 통해 개발할 4세대형 카메라앱을 통해 캔디카메라는 사용자에게 구독모델로 돈을 받는 구조가 아닌 ‘앙포인트’와 환전소를 통해 앙골라코인 으로 사용자에 해택을 주는 구조로 변모하게 될 예정이다.

전창섭 퀴즈톡 대표는 “이번 계약을 통해 캔디카메라는 4세대 글로벌 서비스로 변모하고 퀴즈톡은 2억7000만건이 다운로드된 글로벌서비스에 광고 및 코인 쪽을 운영함으로써 두 업체 간 시너지가 확대될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr