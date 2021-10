[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 코로나19로 인한 소방안전교육의 공백을 최소화하기 위해 ‘게임형 소방안전교육’을 실시한다고 6일 밝혔다.

지난 1일 조달청에서 실시한 혁신제품 시범 사용 기관에 채택돼 흥미를 유발하고 재미를 더한 게임형 소방안전교육 기자재를 운영하게 됐다.

혁신제품 시범구매 사업은 조달청 예산으로 혁신 제품을 구매해 수요기관의 시범 사용 후 그 결과를 피드백하는 사업을 말한다.

신청서를 제출한 전국 20개 기관 중 5개 기관이 시범 사용 기관으로 선정됐고 전국 소방서에서는 유일하게 선정됐다.

송성훈 광산소방서장은 “흥미를 유발할 수 있는 게임형 소방안전교육을 통해 많은 시민들이 참여할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다

