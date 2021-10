[아시아경제 박지환 기자] 배우 최정윤과 박성경 이랜드재단 이사장의 장남 윤태준이 결혼 생활 10년 만에 이혼에 합의했다.

최정윤 소속사 워크하우스컴퍼니는 "최정윤이 이혼 절차를 밟고 있다"고 6일 밝혔다.

최정윤 부부는 지인의 소개로 만나 연인 관계로 발전한 뒤 2011년 부부의 연을 맺었고, 딸 하나를 두고 있다.

최정윤은 1997년 드라마 '아름다운 그녀'로 데뷔했다. 이후 드라마 '똑바로 살아라', '옥탑방 고양이', '그대, 웃어요', '오작교 형제들', '천사의 선택' 등에 출연했다. 최근에는 SBS TV 일일드라마 '아모르 파티- 사랑하라, 지금'에서 주연 도연희 역을 맡았다.

윤태준은 1999년 그룹 이글파이브로 데뷔해 T.J.윤이라는 이름으로 연예계에서 활동한 바 있다.

