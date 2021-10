이재명 측, ‘대장동 논란’ 총력 방어 “50억 뇌물클럽, 국민의힘 5적 수사해야”

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자 이재명 경기도지사 측은 6일 ‘대장동 의혹’ 방어에 총력을 다하는 모습을 보였다. 이날 박수영 국민의힘 의원이 공개한 화천대유 ‘50억 클럽’에 대해서 “국민의힘 오적이라고 명명해야 한다”며 역공에 나섰다.

이 지사 캠프 박성준 선임대변인은 이날 논평을 통해 “‘50억 클럽’은 모두 박근혜 정부 때 중용된 인사들로 국민의힘과 긴밀하게 연결된 전직 법조인들”이라며 “부동산 부정부패 사건에 연루된 이들을 ‘대장동 국힘 오적’으로 명명해야 한다”고 강조했다.

박 선임대변인은 “수사기관은 박 의원이 내놓은 ‘대장동 국힘 오적’에 대해 즉각적인 수사에 착수하라”고 목소리를 높였다.

이 지사 캠프 총괄본부장인 박주민 의원은 이날 캠프 브리핑에서 “화천대유 관련해서 파면 팔수록 저쪽(국민의힘) 인사들이 나오고 있고 박영수 특검 쪽 관계인이 위법 행위를 저질렀다고 나오고 있다”며 “이런 상황에서 같은 당에 계신 분들이 같이 공동대응 하면 어떨까 하는 제안을 드린다”며 당 차원의 공동대응을 제안했다.

