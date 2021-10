◇ 5급 승진의결

▲민원봉사과장 직무대리 이홍규 ▲주택과장 직무대리 한경헌

◇ 5급 전보

▲공원녹지과장 윤화현 ▲도시재생과장 강경

