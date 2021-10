[아시아경제 이민우 기자] 아이씨디 아이씨디 040910 | 코스닥 증권정보 현재가 12,650 전일대비 50 등락률 -0.39% 거래량 151,444 전일가 12,700 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아이씨디, 주가 1만 5750원 (-1.87%)… 게시판 '북적'아이씨디,30억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정아이씨디, 247억원 규모 FPD 제조장비 공급 계약 체결 close 는 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 17,450 전일대비 650 등락률 -3.59% 거래량 4,869,468 전일가 18,100 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다 '디스플레이의 날' LGD 최형석 부사장, 은탑산업훈장 받아세종문화회관 이사장에 조미진 퓨처캡티바리더십그룹 대표 close 와 233억원 규모의 FPD제조장비 공급 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 7.54%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr