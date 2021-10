송호섭 韓 스타벅스 대표, 매장 직원들에 공식 사과 이메일

[아시아경제 문혜원 기자]송호섭 스타벅스커피코리아 대표가 매장 직원들(파트너)에게 공식 사과 이메일을 보낸 것으로 확인됐다.

6일 관련 업계에 따르면 송 대표는 전날 늦은 오후 사내 메일을 통해 “긴 추석 연휴와 가을 프로모션 시즌 동안 예상 외의 많은 고객들이 매장을 방문한 가운데, 지난달 28일 리유저블컵 행사 중 미처 예상하지 못한 준비과정의 소홀함으로 파트너분들의 업무에 과중함과 큰 부담을 드린 점 사과드린다”고 밝혔다.

그는 “회사가 지금까지 개선해 왔던 방안들이 부족하게 느껴질 수도 있고 사안에 따라 시일이 걸리기도 하겠지만 파트너 근무 환경이나 처우와 관련해 우선 순위로 노력해 왔던 부분도 있었다”면서 “이번 기회를 통해 다시 한번 놓친 부분은 없는지 자성하고 파트너들의 의견을 경청해 이를 반영하기 위한 프로세스를 점검할 것”이라고 말했다.

그러면서 “권한의 명확한 현장 위임, 정형화된 프로모션 개선, 채용의 탄력성 확보, 조직 개편을 통한 소통 채널 강화를 병행해 나갈 방침”이라며 “파트너 여러분들이 건의하신 사항에 대해서 행복협의회와 함께 구체적인 개선 방안을 실시간 공유 드릴 것”이라고 했다.

