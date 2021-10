경남 함양군, 고택·종갓집 활용사업 … 고택의 향기에 젖다 3년 연속 선정

향교·서원 문화재 활용사업 ‘선비의 고장에서 함께하는 선비문화 체험’신규 선정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 2022년 문화재청 공모사업에 향교·서원 문화재 활용사업인 ‘선비의 고장에서 함께하는 선비문화 체험’과 고택·종갓집 활용사업인 ‘고택의 향기에 젖다’가 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.

특히 고택·종갓집 활용사업은 2021년 공모 사업에 이어 3년 연속 선정된 것이다.

지역 문화재 활용사업은 ‘문화재 문턱은 낮게’, ‘프로그램 품격은 높게’, ‘국민 행복은 크게’를 기본 방향으로, 각 지역의 문화재를 역사문화교육 콘텐츠로 활용해 누구나 참여하고 체험할 수 있는 프로그램이다.

이번에 선정된 ‘선비의 고장에서 함께하는 선비문화 체험’은 ‘향교에서 배우는 유교 경전’, ‘선비의 고장에서 한시 짓기’, ‘향교로의 과거 여행’, ‘보고 배우는 선비정신’과 같은 4개 프로그램으로 구성됐으며 함양향교에서 진행한다.

군 관계자는 “지역 문화재 활용사업으로 함양의 소중한 문화유산에 대한 가치를 홍보하고, 모두가 함께 배우고 체험하는 프로그램으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

