무주군, 청년농업인 경쟁력제고 공모사업 선정

상황버섯 가공제품과 지역생산 농산물 활용 가공제품 개발 등 2개 선정

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 정부가 주관하는 청년농업인 경쟁력제고 공모사업에 신청한 청년농업인 2명이 모두 공모에 선정되는 성과를 거뒀다고 6일 밝혔다.

군에 따르면 ‘청년농업인 경쟁력제고 사업’은 농촌지역 고령화에 대응해 청년 농업인의 성공모델을 구축, 영농 조기정착과 농촌유입을 유도하기 위한 농촌진흥청의 공모 사업이다.

무주군에서는 ‘상황버섯과 녹각영지버섯을 이용한 코로나시대 면역력 증강을 위한 건강 시제품 개발’, ‘지역생산 농산물 활용 가공식품 개발 사업’이란 내용으로 공모 신청을 했다.

공모 선정에 따라 청년 1명당 5000만원(국비 2250만원, 지방비 2250만원, 자부담 500만원)이 투입될 예정이다.

사업에 참여한 무주지역 청년 2명은 국비를 지원받아 농산물 가공식품 개발에 전념하게 됐다.

무주군은 이번 공모 선정으로 청년농업인들의 열정과 신기술이 결합한 새로운 성공모델 마련으로 농업·농촌 발전에 대한 비전 실현을 기대하고 있다.

한편 이들 청년들은 국·도비를 지원 받아 내년부터 1년 동안 ‘청년농업인 경쟁력제고사업’을 본격 추진할 계획이다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr