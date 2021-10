이베스트투자증권, 마이크로 선물 상품 거래량 글로벌 상위 10곳에 선정

전 세계 증권·선물사 약 280곳 중 상위 10위 안에 들어

[아시아경제 공병선 기자] 이베스트투자증권은 CME(Chicago Mercantile Exchange) 그룹으로부터 마이크로 선물 상품 거래량 글로벌 상위 10곳에 선정돼 감사패를 받았다고 6일 밝혔다.

이베스트투자증권에 따르면 지난 8월 시카고상품거래소를 보유하고 있는 CME 그룹은 마이크로 선물 상품의 10억 계약 거래 돌파를 발표한 후 거래량 상위 중개사에 감사패를 전달했다. 이베스트투자증권은 전 세계 증권·선물사 약 280곳 중 상위 10곳에 속했다.

현재 이베스트투자증권은 미국 지수, 통화, 에너지, 귀금속, 금리 등 마이크로 선물 상품 서비스를 제공하고 있다. 마이크로 선물 상품이란 일반적으로 거래되는 표준 상품을 10분의1 규모로 줄인 상품을 말한다. 표준 상품보다 레버리지(지렛대)가 작아 시장 변동에 대응하기 용이하고 적은 증거금으로도 거래를 시작할 수 있다.

이현민 이베스트투자증권 글로벌상품영업팀장은 “글로벌 상위 10곳 선정은 투자자를 위한 각종 콘텐츠 제작 및 이벤트는 물론 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS), 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 등 다양한 거래 매체를 투자자에게 안정적으로 제공한 결과”라며 “앞으로도 투자자 편의 및 투자편의성을 확보하는 서비스를 제공하기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

