한돈자조금, ‘한돈소믈리에’ 자격과정 수강생 모집

[아시아경제 문혜원 기자]한돈자조금관리위원회(이하 한돈자조금)는 우리돼지 한돈에 정통한 전문가 양성 프로그램인 ‘한돈소믈리에’ 수강생을 오는 24일까지 사전 모집한다고 6일 밝혔다.

한돈자조금에서 올해 처음 선보이는 ‘한돈소믈리에’ 자격과정은 평소 한돈을 좋아하고 즐기는 소비자를 대상으로 한돈에 대한 올바른 정보를 제공하고 한돈의 우수성을 널리 알리고자 기획됐다.

자격과정은 총 3회의 온라인 강의와 최종 종합 시험 순으로, 온라인 강의 수강 후 종합 시험을 60점 이상으로 통과하면 한돈소믈리에 자격이 부여된다.

수강 신청을 희망하는 사람은 한돈소믈리에 모집 페이지를 통해 신청서를 작성하면 된다. 사전 수강 신청자를 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 기프티콘을 500명에게 지급할 예정이다.

자격과정 수강자 대상으로도 푸짐한 경품을 증정한다. 강의 기간 중 각 회차별 강의를 선착순으로 수료한 인원에게는 1인용 불판, 무선 이어폰, 태블릿PC, 스마트워치 등 푸짐한 경품을 제공한다. 한돈소믈리에 자격시험을 통과한 전원에게는 한돈소믈리에 자격증과 한돈 소믈리에 굿즈를, 상위 고득점자에게는 한정판 굿즈를 증정한다.

