與 최종 경선 D-4, 이재명 수도권 득표율에 쏠리는 눈

이낙연에 20만여표 앞서

42% 득표 땐 대선 본선 직행

10일 경선 최종 결과 발표

[아시아경제 오주연 기자] 10일 발표되는 더불어민주당의 대선 경선 최종 결과는 ‘이재명 대 이낙연’ 결선투표가 진행되느냐 아니냐뿐 아니라 1위 주자인 이재명 경기도지사의 수도권 득표율이 얼마나 될 것인가에 관심이 쏠린다.

6일 민주당에 따르면 이 지사는 이날부터 5일간 진행되는 3차 선거인단 투표와 9일 경기, 10일 서울 투표에서 42% 수준의 득표율을 확보할 경우 결선투표 없이 바로 본선 직행이 가능하다. 현재까지 총 155만명(투표율 65.96%)을 대상으로 한 경선 투표에서 이 지사는 54만표(54.90%), 이 전 대표는 34만표(34.33%)를 받아 이 지사가 20만표(20.57%포인트)가량 앞서고 있다.

남은 경기·서울 등 수도권과 3차 선거인단 투표 대상은 총 62만명이며 기존 투표율을 대입하면 약 41만명이 참여할 것으로 예상된다. 기존 참여자까지 합친 총 선거인단 수는 142만여명으로, 이 지사는 71만표 이상 얻어야 본선에 직행하는데 앞으로 17만표 가량만 보태면 된다.

이 지사가 10일 최종 민주당 대선 후보로 결정된다고 해도, 향후 야당 후보와의 본선 대결에서 얼마나 경쟁력이 있는지 따지기 위해선 수도권 득표율 확인이 중요하다. 경기·서울 표심을 통해 내년 대선 민심을 엿볼 수 있기 때문이다. 최근의 대장동 논란에 지지율 추세에 변화가 생겼을 가능성도 있다. 박상병 인하대 교수는 "대장동 이슈와 관련해 여야 모두 프레임 전략을 펼치고 있다"며 "이런 가운데 이 지사의 텃밭인 경기에서 얼마나 많은 지지율이 나올지 관심"이라고 내다봤다.

광주·전남을 제외하고 50% 이상의 득표율을 얻어왔던 이 지사가 현 추세대로라면 안방인 경기에서는 50% 후반대나 60%대 초반까지도 지지율이 나올 수 있지만, 최근 대장동 이슈로 쉽지는 않을 수 있다는 설명이다. 박 교수는 "지지율이 60%를 넘으면 이 지사의 돌파력에 힘이 실리겠지만, 경기 지역 내 보수 세력도 만만치 않다"고 분석했다. 이어 "지금까지 나온 지역 경선 중 최고의 득표율을 보여야 본선에서도 지지 않을 확실한 후보라고 강조할 수 있을 것"이라고 봤다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr