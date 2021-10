100%에 성큼 … 울산시, ‘코로나 상생 국민지원금’ 97.8% 지급

‘찾아가는 신청 접수’도 운영 … 이의 신청 6,316건 접수

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산에서 코로나 상생 국민지원금이 ‘완전 지급’에 이를 정도로 순탄하게 진행되고 있다.

울산시는 지난 9월 6일부터 오는 10월 30일까지 지원금을 접수 중인 가운데 지난 4일 기준으로 92만5822명 대상자 중 97.8%인 90만5614명에게 지급을 완료했다고 6일 밝혔다.

지급 수단별로는 신용·체크카드 62만 775명(67.1%), 선불카드 18만9198명(20.4%), 울산페이 9만5641명(10.3%) 등이다.

이의 신청은 총 6316건(온라인 1894건, 오프라인 4422건)이 접수됐다.

원인별로는 건강보험료 조정 2994건, 가족구성원 변경 2960건, 재산세·금융소득 초과 102건, 기타 260건 등이다.

울산시 관계자는 “국민지원금을 아직 신청하지 않은 시민은 요일에 관계없이 온오프라인 창구를 통해 신청할 수 있다”며 “특히 동거가족이 없는 거동이 불편한 주민은 행정복지센터에 요청하면 직접 방문해 신청서 작성과 선불카드를 지급하는 찾아가는 서비스도 운영한다”고 말했다.

