롯데칠성, ‘아이시스8.0 에코(ECO)’ 소용량 제품 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데칠성음료가 ‘아이시스8.0 에코(ECO)’ 300mL 소용량 제품을 출시한다고 6일 밝혔다.

새롭게 선보이는 아이시스8.0 ECO 300mL는 기존 생수 뚜껑에 높이와 무게를 30% 이상 줄인 숏캡(Short Cap)이 적용됐다. 페트병 몸체 상단에 ‘아이시스’가 점자로 새겨져 시각장애인의 정보 접근성도 높였다.

롯데칠성음료는 제품 출시에 맞춰 묶음 포장재에 폐플라스틱에서 재활용된 재생 폴리에틸렌을 약 20% 섞은 환경친화적 포장재를 적용한다. 기존 포장재와 유사한 물성을 가진 친환경 포장재는 아이시스8.0 ECO 1.5L 묶음 제품에도 도입하고 향후 500mL, 2L 제품에도 확대 적용할 계획이다.

아이시스 ECO는 지난해 1월 국내 최초의 무라벨 생수로 출시되자마자 친환경성, 편리함, 세련된 디자인 등으로 환경을 위한 가치 소비를 중시하는 소비자에게 주목을 받았다. 올해 1월부터 8월까지 약 1억3000만개(500mL 페트병 환산 기준)가 판매됐다. 라벨 포장재 절감량은 라벨 한 장당 무게를 1.5L와 2L는 0.8g, 500mL는 0.3g으로 환산할 때 약 35t에 이른다.

롯데칠성음료 관계자는 “무라벨생수의 판매 비중이 아이시스 브랜드 전체에서 10%중후반까지 증가하는 등 친환경 생수에 대한 소비자의 관심이 꾸준히 증가하고 있어 판매채널 확대에 더욱 주력할 계획”이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr