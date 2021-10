윤석열 "손바닥 王자 논란은 제 불찰…국민께 송구"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 과며 몇 차례 방송토론에서 손바닥에 임금 왕(王)자를 새긴 것과 관련해 유감을 표시했다. 경쟁 후보들은 역술인, 스님 등과 관계를 의심하는 질문을 던지기도 했다.

5일 국민의힘 대선 후보 경선 6차 토론회에서 윤 전 총장과 관련해 "제가 (손바닥에 ‘왕(王)’자를) 썼겠냐"며 "그냥 응원 개념으로 대수롭게 생각하지 않은 게 제 불찰"이라고 인정했다. 윤 전 총장은 3차례 방송 때마다 글씨가 쓰여진 것에 대해 "아파트에 몇 분이 몰려다니시는데 2번은 작게 써주셨고 3번째는 크게 써주셨다"며 "그걸 닦아도 안 지워졌다"고 설명했다.

하지만 경쟁 후보들은 ‘왕(王)’자 발언을 새긴 것은 물론 그 이후 해명 과정 전반을 비판했다.

최재형 전 감사원장은 "미국의 닉슨 대통령이 탄핵에 직면하고 사퇴한 건 도청사건 자체가 아니라 그 과정에서 번복을 했기 때문"이라며 "대선주자들이 국가미래에 대한 비전 경쟁이 아니라 거짓말 논란이 많은 것은 참으로 개탄스러운 상황"이라고 말했다.

유승민 전 의원은 윤 전 총장이 무속인 등과 접촉을 자주하는지 등을 묻기 위해 여러 사람의 이름을 거론하며 만난 적이 있는지 등을 물었다. 유 전 의원은 "윤 전 총장과 부인, 장모님이 역술인 무속인들을 자주 만났냐"고 질의했다. 이에 윤 전 총장은 "그런 분들을 잘 안 만난다"며 우리나라 여자분들이 점도 보러 다니는 분도 있고 하지만"이라고 덧붙이기도 했다.

홍준표 국민의힘 의원은 "‘왕(王)’자 부적 문제가 홍콩 외신에도 보도됐다"며 "국제 망신으로 잘못된 것"이라고 지적했다. 이에 윤 후보는 "국민께 송구하게 생각한다"며 사과했다. 다만 오늘은 ‘부적이 없냐’는 지적을 받자 윤 전 총장은 "부적이라고 생각했으면 손바닥에 그리고 다니겠느냐"고 항변하기도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr