주인 찾아가지 않은 '숨은 보험금' 12.4兆…4년간 3.2兆 늘어

윤관석 의원 "효과적인 방안 마련해야"

[아시아경제 이광호 기자]주인이 찾아가지 않은 '숨은 보험금'이 지난 4년 간 3조2000억원 넘게 증가한 것으로 나타났다.

6일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 윤관석 의원이 생명보험협회로부터 받은 '숨은 내보험 찾아주기 실적'을 보면 올해 8월 말 현재 숨은 보험금 규모는 총 12조3971억원이다.

이는 2017년 12월의 9조1669억원보다 3조2302억원(35.2%) 늘어난 수준이다.

숨은 보험금이란 보험계약에 따라 보험금 지급 사유가 생겨 지급금액이 확정됐으나 청구되거나 지급되지 않은 보험금을 말한다.

2017년 12월부터 올해 8월 말까지 찾아준 숨은 보험금은 581만8000건, 11조3209억원에 이른다.

윤 의원은 "금융당국과 보험업계는 국민이 숨은 보험금을 더 손쉽게 찾아갈 수 있도록 효과적인 방안을 마련해야 한다"고 주문했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr