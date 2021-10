[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 최근 광주광역시 서구 마륵동 본사에서 ESG 경영 임직원 특강을 가졌다고 5일 밝혔다.

조성도 전남대학교 교수를 초청, ‘ESG 경영 이해와 공공기관의 대응’을 주제로 진행됐다.

ESG 전략을 공공기관 경영에 반영, 공공성 확보를 통해 경영 성과를 창출하는 다양한 사례와 아이디어가 제시됐다.

공사는 지난 4월 전국도시철도 최초 ‘ESG경영 도입 선포식’을 가진 이후, 다양한 친환경·사회적 가치 창출·투명경영 확대 사업 등을 통해 지속 가능한 경영 혁신을 펼치고 있다.

