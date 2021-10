[아시아경제 박지환 기자] 에프에스티 에프에스티 036810 | 코스닥 증권정보 현재가 26,000 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 138,159 전일가 26,100 2021.10.05 14:22 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에프에스티, 삼성전자 지분투자로 날개 달았다" 에프에스티, 작년 매출 32% 증가…주당 100원 현금배당반도체 없어서 못산다!! “삼성전자” 날개가 되어줄 ‘이 기업’!! 단숨에 오릅니다. close 는 5일 자회사 에스피텍에 대한 300억원 규모의 채무보증을 결정했다고 공시했다.

이는 지난해말 자기자본 대비 5.37%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr