'대장동 고발' 전철협, 공수처 고발인 조사…"이재명 지사가 모를 리 없어"

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 이재명 경기지사를 고발한 전국철거민협의회중앙회(전철협)가 5일 고위공직자범죄수사처(공수처)에 출석해 고발인 조사를 받았다.

이호승 전철협 상임대표는 이날 오전 과천 공수처에 출석하며 취재진과 만나 "공수처가 조속히 이 지사를 수사해야 한다"고 주장했다.

이어 "대장동 게이트를 이 지사가 모를 리 없으며 그의 작업이라고 본다"며 "이미 구속된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장은 이 지사의 생각을 실천에 옮기는 역할만 했을 거라는 강한 확신을 갖고 있고 이 부분을 공수처가 수사해야 한다"고 말했다.

앞서 전철협은 지난달 24일 "대장동 의혹 당시 성남시장으로 일하던 이 지사가 성남시에 들어와야 할 공영개발 이익금을 특정 개인에게 몰아준 책임이 크다"며 특정경제범죄가중처벌법상 업무상 배임 혐의로 공수처에 고발했다.

