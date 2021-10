내일부터 메타버스 어워드 공모…각 200만원 상금

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 국내 메타버스 산업의 선두주자 발굴을 위한 '2021 하반기 코리아 메타버스 어워드(플랫폼분야)' 공모를 6일부터 시작한다고 5일 밝혔다.

이번 어워드는 최근 플랫폼 중심의 메타버스 생태계 조성이 중요한 상황임을 고려해, 가상융합기술(XR), 저작도구(SDK), 데이터 등 메타버스 플랫폼 구축에 활용되는 핵심요소 기술 관련 전문성과 우수성을 갖춘 국내 유망 기업, 기업인, 콘텐츠·솔루션을 발굴해 시상할 예정이다.

공모기간은 2021년 10월 6일부터 11월 5일까지다. 시상 대상은 ▲메타버스 산업공헌도 및 국민의 삶의 질 향상에 기여도가 높은 기업, ▲메타버스 플랫폼 구축에 기여한 도전적이고 혁신적인 기업인, ▲창의적 아이디어를 바탕으로 우수한 사업 성과를 창출한 콘텐츠·솔루션으로 총 3개다.

심사를 거쳐 과기정통부장관상(3점), 정보통신산업진흥원장상(3점), 한국가상증강현실산업협회장상(3점)을 시상할 계획이며, 장관상에는 소정의 상금(각 200만원)이 주어진다. 또한 추가 혜택으로 기업 성과 홍보, 국내 가상증강현실 분야 최대 전시회인 KMF(코리아 메타버스 페스티벌) 참가, 디지털콘텐츠 해외진출 지원사업과의 연계 기회 등이 지원된다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 “우수한 메타버스 플랫폼이 개발되기 위해서는 완성도 높은 핵심 요소기술이 뒷받침되어야 한다”면서 “메타버스 분야 국내 전문기업들이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 아낌없이 지원을 계속 이어나가겠다”고 밝혔다.

