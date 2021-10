[아시아경제 박지환 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,700 2021.10.05 08:38 장시작전(20분지연) 관련기사 대한항공-아시아나, 기업결합 연내 목표 먹구름외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도대한항공, '광대역 저피탐 무인기 기술연구' 사업 수주 close 은 지분 100%를 보유한 왕산레저개발 매각과 관련해 칸서스자산운용 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하고 매각 협의를 진행했지만 계약 체결 합의에 이르지 못했다고 5일 공시했다.

대한항공은 칸서스자산운용 컨소시엄에 우선협상대상자 지위 종료를 통보했다.

회사 측은 "왕산레저개발의 지분 매각을 지속 추진할 계획이며 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점에 재공시하겠다"고 전했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr