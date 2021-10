[클릭 e종목]"한화솔루션, 중국 전력난 반사 수혜"

[아시아경제 지연진 기자]키움증권은 최근 가성소다 가격이 급등한 가운데 중국이 전력난으로 PVC 생산이 둔화되며 부산물인 가성소다 생산도 감소하고 있어 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 44,800 2021.10.05 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도한화큐셀, 美 텍사스 168㎿ 태양광발전소 준공"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 의 반사 이익이 예상된다며 목표주가를 6만원으로 올린다고 5일 밝혔다.

전날 기준 동남아 가성소다 가격은 t당 498달러로, 2018년 6월 이후 처음으로 t당 500달러에 근접했다. 알루미나 등의 수요가 증가하는 가운데 미국과 아시아 공장들의 셧다운 및 정기 보수가 진행되면서 가성소다 가격이 급등했다는 분석이다.

한화솔루션은 가성소다 생산능력이 84만톤으로 국내 1위, 역내 7위의 시장 점유율을 확보하고 있다. 이동욱 키움증권 연구원은 "중국은 전력난으로 PVC 생산 둔화가 발생하며, 부산물인 가성소다의 생산도 동시에 감소하고 있다"며 "가성소다뿐만 아니라 PVC 사업부문도 중국발 전력 부족에 따른 반사 수혜가 크게 발생할 전망"이라고 전했다.

한화솔루션의 올해 3분기 영업이익은 1822억원으로 시장 기대치(1802억원)를 소폭 상회할 것으로 전망된다.

수소/CNG용 고압탱크 사업도 기업가치를 끌어올릴 것이라는 전망이다. 한화솔루션은 지난해 말 한화시마론은 미국 선프릿지(Sunbridge)와 약 3000억원 규모의 CNG 운송용 튜브트레일러를 공급하는 계약을 체결했는데, 튜브트레일러에는 한화시마론의 주피터 타입4 탱크가 18개 들어갈 것으로 예상된다. 또 한화솔루션은 미국 앨라배마에 약 600억원을 투자해 고압탱크 생산시설을 건설할 계획인데 내년 하반기 공장이 완공되면, 연간 고압탱크 4000개를 생산할 것으로 기대된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr