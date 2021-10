성북구, 동선동ㆍ종암동 주민자치회 3기 위원 공개모집

10월1 ~ 29일 3기 위원 모집...해당 동 주민등록자 또는 학교와 기관, 단체 등에서 활동하는 자, 외국인등록대장상 주민이면 신청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 이달 1일부터 29일까지 주민을 대표해 자치 활동을 이어갈 주민자치회 3기 위원을 공개 모집한다.

2017년부터 서울형 주민자치회 시범 동으로 운영되어 성북구 주민자치회의 초석을 다졌던 동선동과 종암동이 그 대상이다.

주민자치회는 주민의 대표성과 책임성을 갖고 우리 동네의 문제와 어려움을 더 많은 주민들과 함께 논의하여 결정하고 실행하는 주민 대표기구이다.

특히, 동선동과 종암동의 주민자치회는 생활현장에서 주민들의 참여가 일상적으로 이루어지는 생활자치를 실현하기 위해 주민주도의 다양한 주민자치계획 사업들을 실행하며 풀뿌리 주민자치의 활성화와 민주적 참여의식을 높이는 성북구의 주민자치활동을 앞장 서 왔다.

주민자치회 위원 신청은 해당 동 주민등록자 또는 해당 동에 있는 학교와 기관, 단체 등에서 활동하는 사람, 외국인등록대장에 올라있는 사람이면 신청이 가능하다.

신청은 해당 동 주민센터와 주민자치회로 방문접수하거나 이메일로 신청하면 된다. 자세한 내용은 구 홈페이지에서 확인 가능하다.

구는 주민자치회 위원 신청자 중 11월 진행 예정인 주민자치학교 6시간 기본 교육을 수료한 사람을 대상으로 공개추첨을 통해 최종 선정할 계획이다.

선정된 3기 주민자치회 위원은 임기 2년의 무보수 명예직으로 활동하게 되며, 오는 2022년1월1일부터 주민을 대표해 다양한 지역 현안을 논의하고 해결하는 역할을 맡아 생활밀착형 자치활동을 이어가게 된다.

이승로 성북구청장은 “우리동네의 진정한 주인으로서 많은 주민들의 관심과 참여를 당부 드리며, 주민과 함께 성장하는 생활자치 성북구가 되도록 더욱 적극적인 지원을 약속한다”고 밝혔다.

